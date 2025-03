Firenze, visite a Palazzo Corsini per sostenere con File le persone gravemente malate

Due giornate di visite guidate a Palazzo Corsini, solitamente chiuso al pubblico, per scoprirne tutte le sue meraviglie. Appuntamento sabato 22 marzo e domenica 23 marzo. Un’occasione unica per rivivere atmosfere e protagonisti di un mondo che non c’è più. Lo scopo dell’iniziativa è benefico: i fondi raccolti attraverso l’iniziativa sostengono File Fondazione Italiana di Leniterapia e il servizio gratuito di supporto psicologico alle persone gravemente malate e alle loro famiglie.

Le visite guidate ricostruiranno, attraverso il percorso nei vari ambienti e nella galleria, la storia del palazzo e della Casata Corsini che acquistò il palazzo nel 1649 dal Granduca Ferdinando II Medici. Fra statue, dipinti e raffinate decorazioni, attraverso aneddoti e curiosità, si potrà rivivere la storia dei suoi abitanti e un pezzo di storia di Firenze. La donazione per partecipare alla visita guidata è di 25 euro. Ogni visita dura un’ora e mezzo. Info e orari delle visite su www.leniterapia.it.

I fondi raccolti attraverso le visite guidate sostengono File e il servizio gratuito di supporto psicologico offerto alle persone gravemente malate e alle loro famiglie. Nello specifico, contribuiranno a finanziare il lavoro della psicologa Francesca Bartolozzi. Un aiuto psicologico qualificato, infatti, può fare la differenza nel sostenere le persone malate e chi sta loro vicino, accompagnandoli lungo il difficile percorso che stanno affrontando.

Fonte: Ufficio Stampa