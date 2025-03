Grave una 22enne pistoiese intossicata dal monossido di carbonio a Capannori

Una giovane donna di 22 anni è stata ricoverata d'urgenza in camera iperbarica presso l'ospedale Santa Chiara di Pisa a causa di una grave intossicazione da monossido di carbonio. L'incidente è avvenuto ieri sera in una villa colonica situata in via Lombarda a Lammari, nel comune di Capannori, in provincia di Lucca, composta da cinque appartamenti.

La ragazza è stata trovata priva di sensi e in gravi condizioni. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno rilevato livelli di monossido di carbonio superiori alla norma all'interno dell'appartamento della giovane. Nonostante negli altri appartamenti i livelli del gas non fossero significativi, l'intero stabile è stato evacuato a scopo precauzionale.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane, residente a Pistoia, sarebbe stata scoperta in stato di incoscienza dal fidanzato, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Le prime indagini suggeriscono che la causa dell'intossicazione potrebbe essere una stufa alimentata a GPL, ma le verifiche sono ancora in corso. I carabinieri stanno conducendo ulteriori indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.

