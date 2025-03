Gruppo Alluvionati Empoli, arriva il numero di telefono per le info sui ristori

Il Comune di Empoli ha attivato lo 0571/757635 per i cittadini che hanno subito allagamenti e danni a beni e abitazioni. L'avvio del canale WhatsApp Gruppo Alluvionati Empoli (bit.ly/gruppoalluvionatiempoli) da parte del Comune ha legato quasi 500 persone nell'intento di seguire tutti i passi avanti che potranno essere fatti nella partita dei ristori per chi ha avuto danni a beni ed edifici dopo gli eventi alluvionali del 14 e 15 marzo 2025.

Il passo avanti successivo, pensato a sostegno ulteriore del cittadino, è quello dell'avvio di un numero di telefono dedicato. Se il canale WhatsApp è pensato per dare le ultime informazioni, il telefono nasce per stabilire un rapporto diretto con il cittadino. Il Comune di Empoli quindi lancia il Servizio Ristori, un numero di telefono dedicato alle informazioni di questo tipo. Il numero è lo 0571/757635, sarà già attivo nella giornata di sabato 22 marzo dalle 9 alle 12. Dalla prossima settimana, gli orari saranno: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì anche dalle 15 alle 18.

A rispondere saranno figure formate sulle ultime notizie in merito, per chiarire le singole perplessità così da raggiungere lo scopo dei ristori per tutta la popolazione che ne farà richiesta.

LO STATO DELLE COSE - Quando verrà dichiarato lo stato di emergenza nazionale, saranno diffuse le procedure per la richiesta dei ristori. Al momento non devono essere inoltrate le richieste al Comune.

Per tutte le cittadine e tutti i cittadini che hanno subito allagamenti, l'amministrazione comunale raccomanda caldamente, ai fini dei successivi ristori, di mantenere le testimonianze video, foto e le documentazioni dei materiali danneggiati (scontrini e fatture di materiale alluvionato o di quello riacquistato per la sostituzione, oltre a preventivi e fatture per le spese sostenute come spurghi o rimozione materiale).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

