Lions Club Empoli dona seduta motorizzata alla Misericordia

La Misericordia di Empoli ringrazia il Lions Club Empoli Ferruccio Busoni per il grande gesto di generosità. L’associazione empolese, sempre vicina alle esigenze della comunità, ha donato all’Arciconfraternita di via Cavour una moderna sedia montascale.

Si tratta di una modello di seduta motorizzata progettata per facilitare la mobilità delle persone con difficoltà motorie, in particolare nel superamento delle scale. Grazie alle ruote grandi, sia anteriori sia posteriori, la sedia montascale facilita gli spostamenti prima e dopo l’utilizzo sulle rampe. Inoltre la moderna pulsantiera consente di aumentare o diminuire la velocità di salita o discesa con un semplice comando: questo rende l’operazione di movimentazione estremamente semplice e sicura sia per l’operatore sia per il paziente.

Questo strumento consentirà alla Misericordia di rafforzare i servizi di trasporto e assistenza destinati a persone fragili, come sottolinea il Governatore della Misericordia di Empoli, Francesco Pagliai: “Siamo profondamente grati al Lions Club Ferruccio Busoni per questo gesto di generosità e solidarietà. Questa donazione migliorerà la nostra capacità di rispondere alle esigenze delle persone più fragili e bisognose, una missione che con grande impegno e devozione portiamo avanti da secoli. Quello con il Lions è un legame importante di sostegno e collaborazione che ci porta l’uno al fianco dell’altro per il bene della nostra comunità”.

Questa mattina, venerdì 21 marzo, il Governatore Pagliai ha consegnato al Presidente Lions Club Empoli Ferruccio Busoni, Roberto Bagnoli, una pergamena di riconoscimento per la generosa donazione. Un gesto simbolico per sottolinea l’importanza della collaborazione tra le associazioni del territorio per il sostegno alle persone più fragili e la promozione dell’inclusione sociale.

Fonte: Misericordia di Empoli