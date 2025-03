Livorno, aggrediscono una passante e colpiscono un carabiniere: due trentenni in manette

Aggredita una passante, minacciato e colpito un carabiniere: arrestati un uomo di 31 anni e una donna di 33 a Livorno. È successo ieri, dove i due sono finiti in manette con l'accusa di minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito una donna, minacciato i carabinieri e colpito un militare con un calcio.

Secondo la ricostruzione degli eventi, i carabinieri sono intervenuti intorno alle 22 in viale Carducci, dopo una chiamata al 112 che segnalava un'aggressione ai danni di una giovane donna che camminava con il suo fidanzato. Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno individuato i presunti aggressori, che apparivano sotto l'effetto di sostanze e si sono agitati alla vista delle forze dell'ordine, tanto da rendere necessario l'intervento di altre pattuglie. Inizialmente i due si sono limitati a minacciare verbalmente i carabinieri e a opporre resistenza, ma successivamente il 31enne ha colpito uno dei militari con un calcio.

Arrestati sul posto, i due sono stati portati davanti al giudice per l'udienza di convalida. Il gip ha deciso di applicare per l'uomo la custodia cautelare in carcere, mentre per la donna è stato disposto l'obbligo di presentarsi quotidianamente alla polizia giudiziaria.

Notizie correlate