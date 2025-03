Tragedia a Montecatini Terme: condominio in fiamme, muoiono due persone

Un uomo e una donna sono morti a Montecatini Terme dopo un incendio. Si tratta di un uomo di 60 anni e di una donna di 85 anni, zia dell'altro deceduto. Il rogo sarebbe scoppiato nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 marzo in un condominio di otto piani tra via Sardegna e via Pistoiese.

Le fiamme si sarebbero sviluppate in una stanza adibita a camera da letto, in uno degli alloggi al secondo piano. I vigili del fuoco sono intervenuti alle 1,30, domando l'incendio in poco tempo. Evacuato, in via precauzionale, un nucleo familiare di tre persone prese in carico dal Comune.

Sul posto presenti i soccorsi, i carabinieri di Montecatini Terme, il sindaco e la polizia municipale. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento.