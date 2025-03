Montopoli, Capodanno Toscano: Città dei Presepi e UCAI portano al Santa Marta oltre 200 Annunciazioni

Appuntamento domani, sabato 22 marzo, alla Fondazione Conservatorio di Santa Marta a Montopoli in Val d’Arno con le Annunciazioni toscane. Un viaggio nella Toscana di ieri e di oggi attraverso l'iconografia proposto dall’Associazione Nazionale Città dei Presepi e inserito nelle iniziative del Capodanno Toscano dell’Annunciazione promosso dal Consiglio Regionale della Toscana e che ha il patrocinio del Comune di Montopoli in Val d’Arno.

"L’associazione nazionale Città dei Presepi, continuando nell'opera di valorizzazione delle Annunciazioni e dei luoghi dove sono contenute, - spiega Fabrizio Mandorlini - propone una nuova esposizione simultanea di opere riprodotte delineando così attraverso la lettura degli illustri artisti che si sono confrontati col tema, un vero e proprio viaggio nella storia dell’arte italiana tutta Toscana. Bicci di Lorenzo, Matteo Confortini, Ventura Salimbeni, Giovanni Pisano, fra’ Guglielmo da Pisa, Sebastiano Vini, Domenico Cresti, il Passignano, Francesco Curradi, Giovan Battista Vanni, Simone Martini, fra’ Bartolomeo, Vincenzo Meucci, Stefano Lemmi, Raffaello Botticini, Maestro di Carmignano, Maestro di Barberino, Maestro di Griselda, Maestro di Sant’Ivo, Maestro di Serumido, Maestro di Montefoscoli, Maestro dei Brozzi, l’elenco è lunghissimo. Accanto alle esposizioni delle riproduzioni delle annunciazioni di ieri, ecco quelle di oggi, angeli e madonne annunciate che ci raccontano il nostro tempo grazie alla collaborazione dell’Unione Cattolica Artisti Italiani. La collaborazione con la Fondazione Conservatorio Santa Marta di Montopoli in val d'Arno nei cui ambienti si terrà la mostra, sarà l’occasione inoltre visitare il museo diocesano in esso contenuto dove saranno esposti alcuni messali e libri di preghiera dove sono riprodotte alcune annunciazioni. Nell'occasione saranno esposte anche odi all'annunciazione e passi dei poeti toscani sul tema. Il Comune di Montopoli è socio di Città dei Presepi ed esprime durante il periodo natalizio sul suo territorio il presepe monumentale di San Romano, la via dei presepi di Marti, il presepe vivente di Casteldelbosco e i presepi nel centro storico. Una proposta completa che richiama migliaia di persone e che viene completata con questa iniziativa che ci ricorda che tra nove mesi sarà natale".

La mostra si inaugurerà domani alle 16, e i visitatori potranno esplorare i seguenti percorsi espositivi:

' Annunciazioni in Toscana '

' ' Angeli e Annunciazioni oggi ' a cura della sezione UCAI di San Miniato

' a cura della sezione UCAI di San Miniato ' Messali e libri nella Raccolta di arte liturgica del Conservatorio di Santa Marta '

' 'Odi e poesie all'Annunciazione di poeti toscani'.

L’evento non è solo un’occasione culturale, ma anche una risorsa per il territorio. "Per l’amministrazione comunale – hanno dichiarato la sindaca Linda Vanni e l’assessore alla cultura Marzio Gabbanini – è un piacere proseguire la collaborazione con il Santa Marta e Città dei Presepi, una sinergia fondamentale per la promozione territoriale. Il Capodanno Toscano è un’occasione importante per riscoprire le nostre origini, una data simbolo, quella del 25 marzo, per l’orgoglio toscano e pisano. A Montopoli, grazie a questa mostra, celebriamo il Capodanno attraverso l’arte. Grazie perché iniziative come queste vanno a valorizzare il nostro territorio e il nostro patrimonio artistico".

Elisa Barani, presidente della Fondazione, ha aggiunto: "La valorizzazione del 'Conservatorio Santa Marta' passa attraverso la proposizione di esposizioni artistiche che ne valorizzino il proprio patrimonio ricco di opere d’arte di indiscusso valore, a partire dalla Resurrezione di Lazzaro del Cigoli o alla Madonna col Bambino di Lorenzo Monaco. Queste importanti iniziative culturali ma anche le fondamentali collaborazioni culturali con l’UCAI di San Miniato e Città dei Presepi, danno la possibilità di far vivere questa importante e antica struttura di Montopoli. Ci fa per questo particolarmente piacere il riconoscimento che ci è arrivato nelle scorse settimane dal concorso nazionale 'La Fabbrica del Paesaggio 2024'. Il club Unesco Livorno che ringrazio nella persona della presidente Rossella Bruni Chelini ha scelto di presentare il Conservatorio Santa Marta come un esempio di impegno di difesa del paesaggio e uso sostenibile del territorio. Per il presidente e tutto il CDA questo riconoscimento è veramente importante perché riconosce il valore dell’impegno – infinito e difficilissimo in questi tempi di difficoltà economiche – a far sopravvivere e valorizzare una testimonianza architettonica, storica e culturale di Montopoli. Esso sarà consegnato sabato 5 aprile alle ore 11 direttamente dalla Presidente del Club Unesco di Livorno al Conservatorio".

Le esposizioni saranno visibili ogni sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18, fino al 6 aprile, con la possibilità di visitare anche il museo del Conservatorio. Un’occasione per celebrare la bellezza del territorio e per rafforzare la rete di collaborazioni tra istituzioni, contribuendo a valorizzare la storia e la cultura di Montopoli.

Fonte: Comune di Montopoli - Ufficio Stampa