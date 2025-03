Nuovo Škoda Elroq conquista il pubblico a Tuscania Auto: un evento di successo tra innovazione e atmosfera multisensoriale

Lucca, 21 marzo 2025 – Si è conclusa con grande successo la serata di presentazione del Nuovo Škoda Elroq, il SUV compatto 100% elettrico che ridefinisce il concetto di mobilità intelligente. L'evento esclusivo, organizzato da Tuscania Auto, ha accolto numerosi ospiti, tra clienti affezionati, appassionati del marchio e curiosi desiderosi di scoprire il nuovo corso del brand boemo.

Sin dal primo momento, l’atmosfera è stata carica di entusiasmo e coinvolgimento, grazie a un allestimento studiato per stimolare tutti i sensi. Diffusori luminosi hanno diffuso fragranze ispirate alla natura, richiamando l'anima sostenibile di Elroq e creando un ambiente accogliente e suggestivo.

Un'esperienza multisensoriale tra arte e gusto

La serata è stata accompagnata dalle sonorità jazz del Barga Jazz Club, che ha offerto una colonna sonora raffinata e vibrante, contribuendo a rendere unico l'evento. La food experience ha conquistato tutti con finger food gourmet e self-guarnitura, permettendo agli ospiti di personalizzare le proprie creazioni culinarie, dai burger di fassona alle tartine d’autore.

Non sono mancati i momenti sorprendenti: l’assaggio dell'unico gin al mondo che dà la scossa ha incuriosito gli ospiti, mantenendo il filo conduttore dell'energia elettrizzante di Elroq.

L’arte ha avuto un ruolo centrale grazie all’estro del ritrattista Edoardo Nardin (www.edoardonardin.it), che ha regalato ai partecipanti ritratti personalizzati su cartoncino da collezione, lasciando a tutti un ricordo tangibile della serata.

La presentazione di Matteo Maria Lombardi: il cuore di Nuovo Škoda Elroq

Il momento centrale dell’evento è stato affidato a Matteo Maria Lombardi, Škoda Product Specialist, che attraverso una presentazione dettagliata ha illustrato gli aspetti più innovativi e distintivi di Nuovo Škoda Elroq.

"Elroq non è solo un’auto elettrica, è un manifesto del nuovo corso Škoda" — ha dichiarato Lombardi. "Il design 'Modern Solid' esprime solidità e dinamismo, mentre i materiali innovativi e sostenibili testimoniano il nostro impegno verso un futuro più green. La ricarica ultrarapida permette di passare dal 10% all’80% in soli 25 minuti, offrendo praticità senza compromessi."

Lombardi ha inoltre sottolineato l'elevata autonomia di fino a 580 km, ideale per i lunghi viaggi, e la spaziosità dell'abitacolo, paragonandola a uno "scoiattolo che raccoglie tutto ciò che gli serve, senza lasciare nulla al caso". I fari full LED Matrix, che garantiscono una visibilità impeccabile e adattiva, sono stati accolti con grande interesse dal pubblico.

"Škoda Elroq è pensata per chi vuole esplorare senza limiti, per chi cerca sicurezza e sostenibilità, per chi vuole essere parte di una nuova mobilità" — ha concluso Lombardi, invitando i presenti a esplorare da vicino il SUV e a lasciarsi ispirare dal suo spirito pionieristico

I commenti del pubblico

Il feedback dei partecipanti è stato entusiasta:

"Mi aspettavo un evento così coinvolgente dalla mia concessionaria Škoda! Elroq non è solo un’auto, è un modo di vivere la mobilità" — ha dichiarato Marco, uno dei presenti.

"L’attenzione ai dettagli, dalle fragranze naturali alla musica jazz, ha reso l’esperienza unica. Complimenti a tutto il team!" — ha commentato Laura, appassionata del brand.

"Il gin elettrizzante è stata una chicca geniale! Škoda ha saputo stupire ancora una volta" — ha aggiunto Giulia, ospite della serata.

Un invito al cambiamento

Durante gli speech ufficiali, Andrea Marascio, Brand Manager Škoda di Tuscania Auto, ha sottolineato come Nuovo Elroq rappresenti non solo un'auto, ma un invito a essere più curiosi e aperti al cambiamento:

"La campagna 'Be More Curious. Be More Elroq' è un invito a guardare il mondo con occhi nuovi. Elroq è pensato per chi vuole esplorare, sorprendersi e fare scelte consapevoli."​

Massimiliano Mechetti, titolare di Tuscania Auto, ha voluto ringraziare tutti gli ospiti per la partecipazione, dichiarando:

“Questa serata è stata pensata per farvi scoprire Elroq con tutti i sensi, ma soprattutto per ringraziarvi. La nostra storia, la nostra crescita, il nostro impegno quotidiano esistono grazie a voi, ai nostri clienti, ai nostri partner, agli amici che ogni giorno scelgono di affidarsi a noi. Škoda, con Elroq, ci invita a guardare avanti, a essere più curiosi, più consapevoli e più aperti al cambiamento. Noi di Tuscania Auto, con la stessa filosofia, vogliamo accompagnarvi in questa evoluzione, offrendovi sempre le migliori soluzioni per vivere la mobilità del futuro.”

Un successo destinato a lasciare il segno

L'evento si è concluso con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, lasciando un segno tangibile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di vivere questa esperienza esclusiva. Škoda Elroq non è solo un'auto elettrica, ma un simbolo di innovazione, design e sostenibilità.

Per maggiori informazioni su Nuovo Škoda Elroq, prenotare un Test Drive e per scoprire tutte le novità di Tuscania Auto, è possibile visitare il sito:

🔗 gruppomechetti.it

📞 Info line: 392 287 5558