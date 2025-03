Tre giorni di open day per i nidi di Empoli

Gli Open Day rappresentano una preziosa occasione per l’avvio della relazione fra il servizio educativo e le famiglie. È il primo momento di incontro e di apertura della struttura ai genitori di bambine e bambini, è una prima occasione importante di conoscenza.

Giovedì 27 marzo, alle 17.30, è previsto un incontro on line con Elisa Bertelli, coordinatrice pedagogica del Comune, che presenterà i servizi educativi per l’infanzia di Empoli, il progetto pedagogico e educativo che caratterizza l’offerta dei servizi e le modalità di iscrizione per l’anno educativo 2025-2026.

Per partecipare all’incontro è possibile iscriversi al seguente link: https://forms.gle/njh8isZ56CvnrdEB7

Le famiglie potranno visitare i servizi educativi, accompagnati dalle educatrici, avere informazioni generali sull’organizzazione della giornata al nido, sulle attività e sulle proposte educative.

I GIORNI DEGLI ‘OPEN DAY’ - Gli ‘Open Day’ sono in programma lunedì 31 marzo dalle 17.30 alle 19, sabato 5 aprile dalle 9.30 alle 12.30 e lunedì 14 aprile 2025 dalle 17.30 alle 19.

In queste occasioni, le famiglie potranno visitare i nidi d’infanzia ‘La casa dei canguri’ (via Garigliano 17/19 - tel. 0571 757614), ‘Piccolo Mondo’ (via Val Gardena - tel. 0571 757612), ‘Stacciaburatta’ (via Righi - tel. 0571 757613), ‘Trovamici’ (Largo della Resistenza 2 – Empoli - tel. 0571 757611 e Melograno (via Leopardi - tel. 0571 757615) e il Centro Zerosei (via Cherubini, 40 - tel. 0571 757617).

Si precisa che il Nido Melograno è al momento nella sede provvisoria di via Leopardi per permettere i lavori di rifacimento dell’immobile situato a Cortenuova.

