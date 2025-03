Palazzo Leggenda, gli appuntamento a Empoli

La settimana della cultura dedicata alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi comincia come di consueto con le letture di una Torre di storie, il mercoledì pomeriggio (26 marzo), alle 17, che questa volta saranno dedicate al ‘tempo’ e ai molti misteri da risolvere. Letture per bambine e bambini dai 4 agli 8 anni.

Scorrendo il programma giunto quasi al termine per il mese di marzo, giovedì 27 marzo, alle 17, spazio a “CIak! si…marionetta!”. In occasione della “Giornata mondiale del teatro”, il cinematografico appuntamento di Palazzo Leggenda si trasformerà in un incontro dedicato al mondo del teatro e delle marionette! E sarà realizzato un piccolo spettacolo dando vita alle marionette create con la vostra fantasia. Laboratorio per ragazze e ragazzi dai 6 agli 11 anni. Prenotazione consigliata.

Venerdì 28 marzo, alle 17, “Indovina indovinello!”. Un’avventura davvero speciale! L’incontro si concentrerà su libri pieni di giochi di “trova e cerca” e indovinelli divertenti. Ogni bambina e bambino avrà l’opportunità di scoprire illustrazioni colorate dove dovrà cercare oggetti nascosti tra le pagine, stimolando la loro curiosità e attenzione ai dettagli. I partecipanti verranno guidati in giochi di osservazione e risoluzione di indovinelli, facendo loro domande divertenti e interattive. Un’ora di risate, scoperte e, soprattutto, tanto divertimento!. Letture per bambine e bambini da 3 a 7 anni

Il sabato (29 marzo) l’appuntamento raddoppia: la mattina, ecco le “Letture piccine picciò”, alle 10.30, per i piccoli, dai 2 ai 5 anni. Ogni lettura sarà un viaggio che stimolerà la fantasia, in cui le parole diventeranno giochi di suoni e immagini che prenderanno vita. Storie favolose, finali sorprendenti chissà quali sorprese troverete! Prenotazione consigliata.

Nel pomeriggio, alle 16.30, porte aperte a un laboratorio davvero divertente e colorato, dove le bambine e i bambini potranno scatenare la loro creatività in vista di un fantastico Pesce d’Aprile! L’aria è frizzante di risate e curiosità, mentre le mani piccole si muovono veloci tra carta, colori e materiali per creare scherzi simpatici da condividere con amici e familiari. Attività per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni. Prenotazione consigliata.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

