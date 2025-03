Gira per l'ospedale indisturbato e fuma una sigaretta in cucina

Una persona ha creato il caos al pronto soccorso di Pescia. All'interno dell'ospedale Santi Cosma e Damiano la persona è riuscita a entrare nei reparti di chirurgia d'urgenza grazie alle uscite di emergenza. Un'operatrice lo ha trovato mentre fumava una sigaretta nella cucina del reparto in visibile stato di alterazione. Proprio l'operatrice ha convinto l'intruso a uscire dalla porta principale. Lì è stat preso in carico dal personale di guardia.

“La questione sicurezza - sottolinea Rosa Scelta, segretaria di NurSind Pistoia - è un tema che ci è molto caro e che abbiamo sottolineato in più occasioni. Un problema che, evidentemente, è ben lontano dall’essere risolto ma che deve essere preso in carico con la massima urgenza sia dalla direzione di presidio che dall’Azienda Usl Toscana Centro, garantendo una maggior sicurezza al personale. In particolare a quanti, per via delle ormai croniche carenze d’organico, si trovano a lavorare ‘in solitaria’ in reparto”.

Secondo la segretaria pistoiese del sindacato delle professioni infermieristiche, i lavori all’ospedale di Pescia, finanziati grazie al PNRR, devono riguardare anche la messa in sicurezza dei reparti e del personale che vi lavora. “Riceviamo - conclude Scelta - continue segnalazioni di infermieri e operatori seriamente preoccupati per la propria incolumità. E’ il momento che l’azienda si assuma le proprie responsabilità e metta in atto tutte le iniziative necessarie”.

