Piano di emergenza per Ponzano e Corniola, l'attuazione dopo l'allerta meteo

Come annunciato nella giornata di ieri, la rottura di un tratto della sponda destra del rio dei Cappuccini e quella di un tratto del torrente Orme in zona Rems hanno portato a dei lavori da parte del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno per la sistemazione quanto più celere possibile.

L'allerta meteo arancione prevista dalle 7 di sabato 22 marzo 2025 per tutta la giornata impone, alla luce dell'arrivo ancora atteso del collaudo o della certificazione di fine lavori, la presenza di un piano di emergenza per due aree che potrebbero vedere allagamenti diffusi se le sistemazioni alle sponde non dovessero contenere l'acqua.

Con l'approvazione del Piano, sono mobilitati vari enti: la Protezione civile e gli enti di volontariato, il settore Lavori Pubblici, il Servizio Sociale e Casa, la polizia municipale, l'ufficio stampa. Ognuno di questi ha un ruolo ben definito nelle proprie competenze.

Il Piano è stato predisposto dalla Protezione Civile e individua un'area in cui si rischiano allagamenti, che comprende parte dell'abitato di Corniola e buona parte di quello di Ponzano, quest'ultima già interessata dall'alluvione del 14 marzo (in calce l'elenco delle vie interessate).

Oltre a questa iniziale fase, sono previste fasi ulteriori di pre-allarme e di allarme nel caso in cui l'allerta meteo diramata peggiorasse nel corso dei prossimi giorni. Saranno attivati i canali di comunicazione in maniera crescente a seconda della dinamica di rischio.

Al momento, assieme ai lavori del Consorzio di Bonifica, sono stati approntati idrometri e pluviometri che saranno monitorati H24 per vedere il livello del rio e del torrente. Anche la viabilità di alcune strade potrà subire modifiche per la sicurezza della cittadinanza interessata.

Dopo essere stata diramata l'allerta meteo colore arancione, ecco le specifiche del Piano di Emergenza.

A partire dalle 7 di domattina sarà attivato un presidio delle rotte arginali, l'allestimento di un centro di accoglienza e la comunicazione di pre-allarme mediante tutti i canali di comunicazione del Comune di Empoli. Sarà richiesta la presenza di un tecnico del Consorzio di Bonifica e un contributo tecnico al Genio Civile della Regione Toscana.

Queste misure vanno a sommarsi assieme a quelle previste per l'allerta gialla, ossia il presidio degli idrometri e dei pluviometri attivato dalla mezzanotte di stasera con le squadre di volontariato.

In tutto il territorio comunale vengono comunque mantenute le cautele relative all'allerta meteo in corso. Il Piano di Emergenza non è sostitutivo del Piano di Protezione Civile in vigore.

LE VIE INTERESSATE DAL PIANO

Ponzano

VIA AMERIGO VESPUCCI

VIA AUGUSTO RIGHI

VIA CANTINO CANTINI

VIA C.CAPOQUADRI

VIA C.COLOMBO

VIA DEI CAPPUCCINI

VIA PONZANO

VIA DEL GIARDINO A

VIA DELLA MORIANA

VIA DELL'OLIVO

VIA DI PRATIGNONE

VIA ENEA GALLETTI

VIA ENRICO FERMI

VIA EUGENIO BARSANTI

VIA F.CAVALLOTTI

VIA F.MAGELLANO

VIA VACCHERECCIA

VIA FLAVIO GIOIA

VIA FRANCESCO REDI

VIA G.DA VERRAZZANO

VIA GIOVANNI INGHIRAMI

VIA G.T.TOZZETTI

VIA L.SPALLANZANI

VIA LUIGI PASTEUR

VIA M. MONTESSORI

VIA NAZARIO SAURO

VIA P.TOSCANELLI

VIA POGGIO BRACCIOLINI

VIA CARTESIO

VIA S.CABOTO

VIA T.ALVA EDISON

VIA VASCO DE GAMA

Corniola

VIA CARRAIA

VIA DEL CONVENTO

VIA SALAIOLA

VIA VITTORIO BOTTEGO

VIA G.FERRARIS

VIA MARCO POLO

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

