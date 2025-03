Dopo gli allagamenti, riaprono piscina e centro cottura a Empoli

Una settimana dopo l'alluvione, a Empoli riaprono due strutture che avevano subito allagamenti. Il Centro Cottura per le mense in via Bonistallo riaprirà lunedì 24 marzo. Sabato 22 invece riaprirà al nuoto libero la piscina comunale di via delle Olimpiadi.

Gli uffici comunali hanno lavorato ininterrottamente per ripristinare una situazione di normalità per le famiglie empolesi. L'assessora alla scuola, Maria Grazia Pasqualetti, ha ripercorso le tappe che hanno portato alla riapertura del centro cottura: "La mensa riparte grazie al lavoro della Protezione Civile, la macchina comunale dagli uffici ai tecnici fino agli operai, la cooperativa Geos e il personale della mensa. Ringrazio tutti loro per l'impegno e la dedizione in questa emergenza che ha permesso la riapertura in sicurezza di questo nostro servizio. Siamo riusciti con solo due giorni di variazione, tramite pranzo al sacco o rientro a casa, a mantenere comunque la consegna di 2.500 pasti al giorno per le scuole di Empoli. In questi si contano anche i pasti legati alle diete, che abbiamo rispettato a tutela di ragazze e ragazzi. Rimane solo l'area Self Service che non riaprirà prima di alcuni giorni, dove venivano serviti i pasti per i dipendenti comunali e per la scuola Busoni".

Per quanto concerne la piscina, lunedì 24 marzo riprenderanno i corsi. L'assessora allo sport Laura Mannucci esprime soddisfazione: "Ringrazio Aquatempra, dal presidente Alessandro Manetti a tutti i dipendenti per il lavoro compiuto in questi giorni. Nonostante gli allagamenti, la situazione è stata ripristinata in tempi veramente brevi, senza grossi danni. Un altro servizio per la comunità che riparte".

In chiusura il sindaco Alessio Mantellassi: "La forza della nostra comunità in questi momenti difficili è stata davvero esemplare, i cittadini empolesi possono dirsi fieri del lavoro compiuto per il Centro Cottura e la piscina. Grazie davvero a tutti coloro che si sono adoperati, questi erano gli ultimi tasselli che mancavano al puzzle del post-emergenza assieme ai rifiuti. Poi si aprirà la partita dei ristori e siamo già attivi per raccogliere informazioni, coordinare i cittadini e portare avanti le loro istanze insieme".