Poggibonsi, al via le adesioni al forum su 'Manutenzioni, rigenerazione urbana e gestione del verde'

Sono aperti i termini per aderire al forum 'Manutenzioni, rigenerazione urbana e gestione del verde'. Il forum è stato istituito dal Consiglio Comunale a seguito di una richiesta presentata dai cittadini, nelle modalità previste dal Regolamento per le forme e gli strumenti di partecipazione.

“Entriamo nel vivo dello strumento dei forum – dice l’assessore alla partecipazione Filippo Giomini - Anche in questo caso una forma di coinvolgimento che può contribuire alla crescita della comunità. Ringrazio i cittadini che hanno promosso la costituzione di questo forum su cui ora è il momento di partecipare inviando la propria adesione”.

Chi può aderire. Possono aderire al forum i singoli cittadini e le cittadine, di età superiore ai 16 anni, residenti nel Comune di Poggibonsi o che vi esercitino stabilmente la propria attività di lavoro o di studio; i soggetti collettivi portatori di interesse (associazioni, comitati cittadini ecc.), presenti nel territorio comunale, che potranno proporre un proprio associato che li rappresenti.

Come si legge nell’avviso di costituzione del forum, il patrimonio arboreo del territorio è attualmente costituito da circa 8200 esemplari ed è oggetto di costante attenzione da parte dell’amministrazione Comunale, in considerazione anche del contesto climatico in continuo mutamento. L'amministrazione è impegnata in un complesso di azioni volte al monitoraggio, al controllo e alla manutenzione delle alberature, bene essenziale per l’intera comunità. Una attenzione forte che occorre proseguire e accrescere attraverso una modalità innovativa di gestione che passi dal coinvolgimento e dalla responsabilizzazione della cittadinanza e dall’approfondimento del livello di analisi e di programmazione anche ricorrendo ad ulteriori competenze scientifiche e tecniche. Un impegno complessivo a tutela del verde e della sicurezza pubblica.

In questo contesto il forum potrà occuparsi di trattare proposte e progetti su percorsi di rigenerazione urbana, piani di manutenzioni e di ‘cura’ quotidiana del territorio (anche attivando forme di partecipazione dei cittadini), promozione di azioni per riqualificare le aree a verde pubblico anche attraverso un piano di gestione delle alberature di medio e lungo periodo che tenga conto del mutato contesto climatico. Potrà essere materia del forum anche a riflessione sulla sostenibilità urbana e in particolare sulle trasformazioni nel contesto dei mutamenti climatici. Ciò consisterà nello studio, anche attraverso il metodo comparativo con esperienze avanzate e il supporto di competenze esterne, del modello della “città spugna”, con i risvolti applicativi che questo comporta e la definizione degli interventi possibili.

Per aderire è necessario compilare il modulo e predisposto inviarlo per mail o pec entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso (ovvero entro il giorno 18 aprile 2025 ore 23:59). Successivamente alla costituzione del forum, potranno essere sempre presentate ulteriori istanze di adesione, fermo restando in capo al forum stesso l’onere di aggiornare l’elenco dei partecipanti.

Tutte le info, modulo e avviso, sono sul sito del Comune.

Fonte: Comune di Poggibonsi - Ufficio Stampa

