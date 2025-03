Rapporto infanzia e adolescenza, Spinelli: “Cogliamo invito giovani a essere più ascoltati”

“Di tutta questa giornata voglio portare con me soprattutto l’appello di una giovane, che sta seguendo i nostri percorsi dedicati ai careleavers e che è intervenuta per raccontare la propria esperienza: “Ascoltateci, ha detto, fateci partecipare, e quando decidete fatelo insieme a noi. È un invito che dobbiamo seguire sempre nella definizione delle nostro politiche”.

Così l’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli ha concluso il suo intervento alla presentazione della terza edizione del rapporto sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia predisposto dal Crc (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza).

L’iniziativa, che si è svolta a Firenze, presso l’Istituto degli Innocenti, ha permesso un utile confronto su dati, politiche e buone pratiche tra istituzioni, enti del terzo settore e comunità scientifica in un’ottica di crescita e miglioramento continuo delle politiche di welfare.

“I dati della Toscana – ha aggiunto Spinelli - sono piuttosto buoni, il rapporto evidenzia la presenza di una adeguata rete di servizi, sottolinea come il rapporto tra genitori e figli sia generalmente positivo, segnala una diminuzione dei neet, cioè dei giovani che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. Ma di questo prezioso strumento di analisi è bene cogliere soprattutto le parti più critiche: per esempio l’aumento delle povertà, di quella economica e di quella educativa: il dato toscano è inferiore a quello nazionale, ma è in grande aumento *e riguarda oggi oltre il 20% dei minori. Un altro dato che deve farci riflettere è quello dell’aumento dei minori che a seguito di reati si trovano negli Istituti penitenziari minorili, ovvero in luoghi non adatti alle loro necessità educative, per effetto del cosiddetto Decreto Caivano, che ha aumentato le misure di pena senza preoccuparsi di aumentare quelle di protezione e prevenzione”.

“È quindi necessario – ha concluso l’assessora Spinelli - guardare questi aspetti e intervenire per quanto possibile soprattutto con un approccio multisettoriale, cioè affrontando ogni questione da tutti gli ambiti coinvolti. E poi, come diceva quella ragazza, occorre ascolto e partecipazione per rendere i nostri servizi più adeguati e misurati sulle necessità dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze".

Fonte: Toscana Notizie