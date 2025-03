È scomparso Roberto Borghini, ingegnere e ex assessore a Certaldo

La Valdelsa piange la scomparsa di Roberto Borghini, ingegnere e politico. Era stato responsabile dell'urbanistica a Castelfiorentino, poi consigliere comunale e pure assessore a Certaldo. È mancato a 79 anni, lascia la moglie, i figli e una comunità che lo stimava come politico.

Borghini era stato consigliere per il PCI poi aveva ricoperto la carica di assessore a Certaldo tra il 1975 e il 1980 per poi ritornare in tempipiù moderni quando il sindaco era Andrea Campinoti.

I funerali di Borghini si sono tenuti nella giornata di giovedì 20 marzo nella chiesa di San Tommaso a Certaldo.

