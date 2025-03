Sul viale per Cigoli ecco sei nuove querce

Un nuovo volto per il viale della Rimembranza, la strada che porta al Santuario della Madonna Madre dei Bimbi a Cigoli (San Miniato), grazie all'intervento di restauro paesaggistico con cui sono stati sostituiti gli alberi preesistenti. "L'intervento ha riguardato la componente arborea presente lungo la viabilità pubblica, sulla strada che da via Fiume arriva al Santuario, attraverso un reimpianto di sei alberi ad alto fusto dato che, quelli esistenti, presentavano caratteristiche di impianto non ottimali, tali da pregiudicarne un corretto sviluppo a lungo termine - dichiara l'assessore all'ambiente Marco Greco -. L'obiettivo era quello di riqualificare il luogo per la sua valorizzazione. La scelta è ricaduta su un'altra tipologia arborea, la quercia, tipica del contesto paesaggistico e più idonea sia per caratteristiche agronomiche, sia per il valore simbolico in relazione al significato dell'opera. Del resto, la quercia è da sempre simbolo di longevità, di forza e coraggio, valori che, in questo luogo, trovano una naturale collocazione a memoria dei caduti della Grande Guerra - e conclude -. L'obiettivo perseguito,

attraverso il reimpianto di sei querce, è stato quello di fissare, in maniera ancora più stabile, la memoria del passato, affinché venga conservata e custodita nel presente e, soprattutto, per le future generazioni".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa