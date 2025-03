Segnaletica informativa e brochure turistiche: novità di primavera a Montespertoli

Montespertoli si prepara ad accogliere la nuova stagione con un'importante iniziativa per la promozione del territorio: sono state realizzate nuove brochure turistiche (in versione italiano e inglese) pensate per accompagnare i visitatori alla scoperta delle meraviglie del nostro Comune.

Le brochure offrono una panoramica completa su Montespertoli, dalla sua storia alle sue tradizioni, passando per gli eventi e le feste che caratterizzano il paese. Al loro interno, i turisti troveranno anche informazioni utili su come raggiungere Firenze e scoprire la nostra posizione strategica nel cuore della Toscana. Da qui, infatti, è possibile visitare facilmente alcune delle città più affascinanti della regione, come Pisa, Siena, Firenze e Volterra.

Inoltre, le brochure illustrano i principali punti di interesse del territorio, tra cui il Museo del Territorio, il Museo Amedeo Bassi e il Museo d'Arte Sacra. Grazie alle suggestive fotografie realizzate dal Circolo Fotografico Fermoimmagine di Montespertoli, il materiale promozionale restituisce tutta la bellezza del nostro borgo e delle sue attrazioni.

“Queste nuove brochure e cartelli informativi, frutto anche di un confronto con le strutture ricettive del territorio, rappresentano un passo importante per valorizzare il nostro territorio e offrire ai visitatori un’esperienza più ricca e coinvolgente. Montespertoli è un luogo di storia, tradizioni e bellezze naturali, e grazie a questi strumenti sarà ancora più facile scoprire le eccellenze culturali ed enogastronomiche. Invitiamo tutti a visitare il nostro territorio e a lasciarsi affascinare dalle sue meraviglie.” dichiara Alessandra De Toffoli, Assessora alla cultura e al turismo.

Montespertoli si conferma città dell’olio, città del vino e città del tartufo, valorizzando le sue eccellenze enogastronomiche e promuovendo la cultura del buon vivere.

Chi ama vivere la natura potrà scoprire Montespertoli in modalità "slow", grazie alla rete di sentieri che permettono di esplorare il paesaggio con calma e in armonia con l’ambiente. Per valorizzare la bellezza dei nostri scorci, sono presentate le suggestive cornici "I Love Montespertoli”.

Ma non solo brochure: il Comune ha avviato l’installazione di nuovi cartelli informativi pensati per i turisti. Ogni cartello offre una breve descrizione dei luoghi di interesse e un QR code che rimanda al sito visitmontespertoli.it, dove i visitatori possono trovare ulteriori dettagli per pianificare al meglio la loro esperienza nel nostro territorio

L’arrivo della primavera segna l’inizio di una stagione di rinascita e scoperta e Montespertoli è pronto ad accogliere i visitatori con strumenti sempre più accessibili e coinvolgenti. Le aziende agricole e le strutture ricettive interessate possono recarsi presso l'Ufficio Turistico per ritirare la brochure informativa, in Piazza Niccolò Machiavelli, 13 a Montespertoli. In orario 10-12 dal martedì alla domenica e il sabato e la domenica 15-18. Per informazioni: 0571 600255 oppure ufficioturistico@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa