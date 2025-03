Santa Croce, Giornata Mondiale Acqua: evento all’Aquarno con l’inaugurazione della mostra 'Amici per la Pelle'

Più di centocinquanta studenti delle scuole del territorio, insieme a imprenditori e rappresentanti delle istituzioni, hanno visitato questa mattina il Depuratore Aquarno, in occasione della Giornata Mondiale dell’acqua, evento promosso dall’ONU per sensibilizzare sull’importanza delle risorse idriche per l’uomo. Per l’occasione, l’Aquarno ha ospitato l’inaugurazione della mostra delle opere realizzate dagli studenti del distretto conciario toscano per il progetto Amici per la Pelle. Proprio gli studenti sono stati tra i protagonisti dell’evento, insieme a docenti, tecnici dell’impianto di depurazione e imprenditori, per una visita che è stata occasione per evidenziare l’importanza dei processi depurativi per l’industria. Tra i presenti, il direttore generale Consorzio Aquarno Francesca Romana Tomaselli, il sindaco di Santa Croce sull’Arno Roberto Giannoni, l’assessore alla scuola di Santa Croce sull’Arno Valentina Fanella, il presidente Associazione Conciatori Riccardo Bandini, la responsabile ricerca e sviluppo Consorzio Aquarno Francesca Bertelloni. Con loro, le classi seconde dell’Istituto Comprensivo Banti, plessi di Santa Croce sull’Arno e Staffoli.

"Oltre a sensibilizzare i giovani del territorio sul tema della responsabilità ambientale - dice Andrea Giachi, direttore tecnico Consorzio Aquarno - ci auguriamo che l’evento di oggi possa essere utile anche per le loro future scelte di studio e lavoro rendendoli consapevoli che all’impianto di depurazione sono legate molteplici competenze e opportunità professionali”.

“È bello vedere negli occhi il futuro del nostro territorio - dice il sindaco Roberto Giannoni - è questo il risultato del progetto Amici per la pelle che oggi ha fatto tappa a Aquarno, il depuratore di Santa Croce Sull’Arno. L’amministrazione comunale è orgogliosa di partecipare a questo progetto insieme agli altri comuni del comprensorio, all’Associazione Conciatori e alle scuole, tutti insieme per far crescere nelle nuove generazioni la cultura della lavorazione della pelle e allo stesso tempo l’impegno alla salvaguardia ambientale dei nostri territori”.

“L’educazione ambientale-dice il presidente Associazione Conciatori Riccardo Bandini- è uno strumento fondamentale per sensibilizzare l’intera comunità verso il rispetto dell’ecosistema e il buon governo del territorio. È tanto più importante quando è rivolta alle giovani generazioni che rappresentano il futuro della nostra società. L’evento di questa mattina si inserisce in questo percorso, forte anche della sinergia con il progetto di Amici per la Pelle che nell’avvicinare i ragazzi all’industria conciaria spiega loro quanto è importante per le imprese essere responsabili verso l’ambiente”.

Cinque le opere in mostra, realizzate per Amici per la Pelle dagli Istituti scolastici di Santa Croce sull’Arno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Ponte a Egola e Santa Maria a Monte. Dopo l’inaugurazione presso l’impianto di depurazione, le stesse opere saranno esposte nelle prossime settimane all’interno di un percorso itinerante tra tutte le scuole che hanno partecipato ad Amici per la Pelle.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate