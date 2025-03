Strada di Doccia e Castello, intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza

Il Comune di Montemurlo ha disposto un intervento di somma urgenza per il ripristino della viabilità pedonale sulla strada di Doccia e Castello, nel tratto che dalla via Morecci, all'intersezione con via della Rocca, sale verso piazza Castello alla Rocca. Durante l'allerta meteo di colore rosso dello scorso fine settimana il sentiero, uno dei più antichi tracciati viari del Comune di Montemurlo, era stato interessato da uno smottamento che aveva interrotto lo stradello con la caduta di alberi e detriti.

Questa mattina, su disposizione del Comune, sono intervenuti gli operai di Consiag Servizi Comuni, che hanno provveduto al taglio e alla rimozione degli alberi e dei rami caduti sulla strada. Per la messa in sicurezza e il consolidamento del versante di frana, il Comune di Montemurlo sta predisponendo un intervento di ingegneria naturalistica che non sia invasivo dal punto di vista ambientale e che tuteli quindi la bellezza e la storicità del cammino. In questi giorni sono in corso le perizie ispettive dell'ufficio tecnico che dovranno stabilire l'esatto importo dei lavori di ripristino.

Stamattina il sindaco Simone Calamai, insieme all'assessore all'ambiente e alla difesa del suolo, Alberto Vignoli, è andato a fare un sopralluogo per accertarsi in prima persona dell'intervento in corso:« Sulla via di Doccia e Castello, un sentiero sempre molto frequentato, abbiamo attiva una somma urgenza per la messa in sicurezza del fronte franoso e per la rimozione delle alberature cadute- dice il sindaco Calamai- Stiamo lavorando a 360 gradi su tutto il territorio , ama servono le risorse, in primis dal governo, per attuare gli interventi in lettera d, quelli per la mitigazione del rischio ambientale e idrogeologico. Il nostro territorio è tanto bello quanto fragile e servono interventi strutturali per la messa in sicurezza. Noi non ci arrendiamo nel chiedere attenzione e impegno per il nostro territorio»

Sul torrente Bagnolo intanto proseguono i lavori, effettuati dal Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. Oggi pomeriggio si è svolta la rimozione e il trasporto del materiale di sovra alluvionamento, prelevato dal letto del torrente dalle ruspe e portato via dai camion. Inoltre, sempre oggi pomeriggio, è stato rimosso dall'alveo del fiume Bagnolo il tronco d'albero che si trovava nell'albero, subito sotto la località Il Borghetto

Fonte: Ufficio Stampa

