Studentessa morta in gita, la prossima settimana i funerali a Grosseto

Sono previsti per la giornata di lunedì 24 marzo alle ore 15, nella chiesa di Batignano frazione di Grosseto dove viveva con la famiglia, i funerali della studentessa di 19 anni Aurora Bellini, deceduta mentre era in gita scolastica sulla nave Napoli-Palermo. La data del funerale è emersa questa sera dopo l'autopsia, disposta dalla procura di Torre Annunziata in seguito alla quale la salma è stata restituita ai familiari, che hanno raggiunto la Campania. Continua il cordoglio e la vicinanza alla famiglia della giovane improvvisamente scomparsa da parte della scuola, l'istituto tecnico per geometri "Manetti Porciatti" di Grosseto, dove la studentessa frequentava la quarta. In seguito alla tragedia, la classe è rientrata a Grosseto.

