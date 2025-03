Torneo Uisp regionale, la selezione empolese batte Arezzo

È cominciata nel migliore dei modi l’avventura della rappresentativa empolese nel torneo regionale organizzato da Uisp Toscana. La selezione di mister Alano Galligani si è imposta 3-2 nei confronti di Arezzo nel match inaugurale andato in scena sull’impianto in sintetico di “Anconella” a Firenze. Grande protagonista del match capitan Edoardo Larini, autore di una doppietta, prima della rete del successo firmata nei minuti finali di gioco grazie allo spunto vincente di Pierozzi Vazquez.

È stata una partita avvincente e ricca di colpi di scena terminata con la vittoria dei ragazzi guidati da mister Galligani, tornati a disputare una gara ufficiale dopo cinque anni di assenza. Dopo un buon approccio aretino, con il portiere empolese Montenegro chiamato in causa dai tiri degli avversari in maglia bianca in un paio di circostanze, passa in vantaggio la truppa empolese al 10°. Edoardo Larini sfrutta un errore difensivo e, con un preciso pallonetto, supera per la prima volta il portiere aretino Cerboni. Al 28° splendida giocata ancora dell’attaccante della Limitese che, dopo aver controllato in bello stile, scaglia un diagonale che non lascia scampo a Cerboni: per Larini è il secondo successo personale. Nel migliore momento di Lorenzo Masoni e compagni, in pieno controllo del match, arriva a sorpresa al 38° il gol della rappresentativa aretina grazie al colpo di testa di Capacci. Si va al riposo sul risultato di 2-1 in favore dei gialloblù empolesi ma, in avvio di ripresa, Arezzo va ancora a segno con Mengoni che approfitta di una disattenzione difensiva e realizza il pari per gli uomini di mister Claudio Comanducci.

Cambia l’inerzia della gara nel secondo tempo ma il team di Galligani è abile a non scomporsi e a mantenere alta la concentrazione. A cinque minuti dal termine Pierozzi Vazquez, subentrato a Sordi, si presenta a tu per tu con il portiere aretino superandolo freddamente con uno scavetto. E’ il 3-2 finale che regala alla selezione empolese i primi tre punti. La rassegna regionale vedrà mercoledì prossimo il confronto in gara 2 tra Arezzo e Prato sul sintetico di Bagno a Ripoli, mentre mercoledì 2 aprile andrà in scena la sfida tra Empoli e Prato. Le due squadre che avranno totalizzato il maggior numero di punti nel girone unico si qualificheranno alla finalissima in data che sarà stabilita successivamente.

Questa la formazione della rappresentativa Uisp Empoli Valdelsa al debutto nel torneo regionale, schierata da mister Alano Galligani secondo il canonico 4-4-2: Montenegro; Masoni, Perone, Giacomelli, Ferrara; Sordi, Kusi, Cioni, Riccobono; Tronnolone, Larini. A disposizione: Parrini, Fiore, Mori, Pierozzi Vasquez, Rossetti.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa