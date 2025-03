Toscana, due bandi in apertura per le imprese del territorio: 10 milioni di euro per l'internazionalizzazione

Due bandi che mettono a disposizione circa 10 milioni di euro per stimolare i processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese toscane. L’apertura è fissata per lunedì prossimo, 24 marzo. Si tratta di due avvisi che si inseriscono nel nuovo settennato 2021-2027 del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) per dare sostegno alle imprese toscane, promossi dalla Regione nell'ambito del progetto Giovanisì.

Il primo ha una dotazione finanziaria di quasi 9,5 milioni di euro e punta ad agevolare la realizzazione di progetti di imprese localizzate in Toscana e destinati all’internazionalizzazione in Paesi esterni all’Unione Europea per incrementare l’export e le imprese esportatrici.

Il secondo mette a disposizione 500 mila euro per agevolare la partecipazione delle MPMI toscane all’Expo 2025 che si terrà ad Osaka, in Giappone, dove la Regione parteciperà con un proprio stand nel Padiglione Italia dal 13 al 19 luglio con un programma di iniziative di promozione.

“In una fase così incerta ed instabile a livello mondiale – commenta il presidente Eugenio Giani – la Toscana crede ancora di più sul proprio tessuto produttivo e sulle potenzialità che tante imprese possono esprimere nei contesti internazionali grazie alla loro capacità di innovazione e alla loro creatività. Continuiamo pertanto a investire risorse importanti su questo versante, proprio per aiutare tante piccole e piccolissime realtà ad aprirsi ai mercati extraeuropei, credendo sempre di più sul binomio innovazione-esportazione”.

“L’internazionalizzazione delle imprese – spiega l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras - è un elemento determinante per la crescita economica della Toscana. Con questi nuovi bandi, mettiamo a disposizione risorse importanti per supportare le aziende nel loro percorso di espansione sui mercati esteri, incentivando la partecipazione a fiere internazionali e la realizzazione di progetti di sviluppo commerciale. In particolare, la presenza all’Expo di Osaka rappresenta un’occasione unica per le PMI toscane di far conoscere le proprie eccellenze in uno dei contesti più prestigiosi a livello globale. Il nostro impegno è quello di accompagnare le imprese, fornendo strumenti concreti per renderle più competitive e attrattive a livello internazionale”.

La gestione è affidata a Sviluppo Toscana ed in entrambi i casi è prevista una procedura a sportello (domande fino ad esaurimento risorse; per il secondo bando entro e non oltre il 30 aprile 2025). Possono partecipare micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata aventi una sede in Toscana ed operanti nei settori del manifatturiero, turismo e commercio. Possono presentare domanda anche imprese con progetto approvato sul bando Internazionalizzazione 2023, a condizione che alla data di presentazione della nuova domanda, sia già stata presentata richiesta di erogazione a saldo del precedente oppure venga allegata una dichiarazione d’impegno a presentarla entro 30 giorni.

L’agevolazione è concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e contributo in conto capitale, erogata anche nella forma di voucher in regime “de minimis”.

Fonte: Regione Toscana

