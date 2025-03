'Bandierine. Tutta una storia di Resistenze' alla Casa della Memoria: ultima presentazione di marzo

Ultima presentazione del calendario di marzo alla Casa della Memoria (via Livornese, 42) che ospiterà il libro “Bandierine. Tutta una storia di Resistenze” (Barta edizioni, 2015), martedì 25 marzo 2025, alle 18, con Stefano Gallo e Virginia Tonfoni, introduce Raffaele Donati, consigliere comunale con delega alla Cultura della Memoria. L’ingresso è libero.

Gli anni tra il 1943 e il 1945 sono tra i più complessi della storia italiana: finisce il fascismo dopo più di vent’anni di dittatura, l’Italia è occupata dai tedeschi, gli americani sbarcano in Sicilia e risalgono la Penisola, la popolazione vive tra la fame e le bombe, gruppi di persone si organizzano per combattere i nazisti e i fascisti di Salò. Sono anni pieni di violenze e lutti, ma anche di passioni, rischi, avventure. Bandierine.

Tutta una storia di Resistenze (Barta edizioni, 2015) contiene sette storie in bianco e nero vicende inventate o reali sparpagliate per tutta la Penisola e racchiuse da una storia-cornice a colori, che ci riporta al tempo di oggi e con quelle storie dialoga. Partigiani con il fucile e senza, preti, donne, anziani, bambini, contadini, intellettuali, sbandati: frammenti di un variegato mondo prendono corpo in un bello spaccato sul magmatico panorama fumettistico italiano attuale, tra autori affermati e sicure scommesse. Troppe volte purtroppo la Resistenza è stata pietrificata in monumenti mitici e irreali, le vicende dei partigiani ridotte a cronache agiografiche. Via le incrostazioni della retorica: qui troverete protagonisti imperfetti, coraggiosi e impauriti, ma vivi.

Le biografie degli autori e curatori delle opere

Silvia Barsotti, già proprietaria della fumetteria Fumettando in quel di Pisa. Nel volume: senza di lei il volume non esisterebbe.

Stefano Gallo – Primo ricercatore del Cnr. Direttore scientifico della Bfs – Istituto di storia sociale, della Resistenza e dell’età contemporanea di Pisa, insegna Storia delle migrazioni. L’ultimo libro: Storia del lavoro nell’Italia contemporanea (2023, con. F. Loreto). Nel volume: oltre alla curatela, a lui si debbono le schede poste in chiusura al volume, significanti e leggere.

Tuono Pettinato (Andrea Paggiaro, 1976-2021) – Autore, fumettista, illustratore, chitarrista finto. Tra i suoi titoli: Corpicino, Garibaldi, Nevermind, OraMai, Il magnifico lavativo, Chatwin; Enigma e Non è mica la fine del mondo con F. Riccioni, Big in Japan e We are the champions con D. Moccia, oltre a «Hobby Comics», la rivista realizzata col collettivo Superamici (Dr. Pira, LRNZ, Maicol&Mirco e Ratigher). Per lui è nata la Fondazione Tuono Pettinato, che ogni anno organizza a Pisa il festival Giorni di Tuono.

Nel volume: oltre ad aver sceneggiato tre storie (vedi «Gli autori»), ha anche scritto e disegnato Invasioni d’Italia..

Gli altri autori

Oltre a Silvia Barsotti, Stefano Gallo e Tuono Pettinato, hanno partecipato a questo volume, in ordine di comparizione:

Sergio Ponchione – Asti. «Linus», «Internazionale», «Comics&Science», «Wired», «Splatter». Tra i titoli: Obliquomo, Grotesque, Memorabilia e, con A. Bilotta, Mercurio Loi e Gli Uomini della Settimana. Premi: Gran Guinigi, Micheluzzi.

Nel volume: sua la copertina.

Francesco Guarnaccia – Pisa. Fa parte del collettivo Mammaiuto. Tra i suoi titoli: From here to eternity, Il cavalier inservente, Iperurania; Fabula (con L. Ghetti), Party hard (con R. D’Agnano). Tra i premi: Gran Guinigi, Micheluzzi, Bartoli. Nel volume: sua la storia Bandierine.

Le altre storie, assieme, raccontano Tutta una storia di Resistenze. E sono di:

Lorenza De Luca – Napoli, Veneto, Bologna. Ha co-fondato il collettivo Manticora. Tra i suoi lavori, Sindrome, Instrumenta, Feral children e Malerba; per Renape, Incontri – Emily Dickinson.

Nel volume: suoi i disegni della storia Il Nonnino, sceneggiata da Tuono Pettinato.

La Tram (Margherita Tramutoli) – Basilicata, Napoli, Livorno. Inizio: cooperante e grafica per le ong; poi: fumetto e illustrazione. Tra le sue collaborazioni: «Jacobin», «Linus», «l’Espresso», «La revue dessinée Italia», Sonzogno, Salani. È tra le fondatrici del collettivo Moleste.

Nel volume: suoi i disegni della storia Fuorigrotta, sceneggiata da Tuono Pettinato.

Sakka (Roberta Sacchi) – Cremona. Il Libro Nuovo, Stradivari, Vincent Van Gogh e Goodbye Marilyn (da cui un corto presentato a Venezia) tra i titoli. Per Barta ha pubblicato anche una storia su Artemisia Gentileschi nella silloge Artiste.

Nel volume: sua la storia Piazza delle Erbe.

Fabio Ramiro Rossin – Torino, Milano, Roma. Partecipazioni: Bologna children book fair, Enciclopedia della Favola, «Amenità comics», «Nero magazine». Animazioni. Insegna, pure. Ha un progetto in corso, molto atteso.

Nel volume: sua la storia Pinin.

Emanuele Tonini – Carrara. Come autore completo: la serie fantasy umoristica Deficients & Dragons. Con altri: «M» Maestro del Male 1 e 2 (altri sono Bigio e Albo) e Canto apuano (altri è L. Pieraccini).

Nel volume: suoi i disegni della storia Maciste, sceneggiata da Tuono Pettinato.

Emanuele Messina – Pisa. Fumettista, animatore, illustratore di libri per ragazzi. Storie brevi nelle antologie Home e Mother, su «Lo Straniero» e B comics – Fucilate a strisce.

Nel volume: sua la storia Il fucile.

