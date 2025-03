Univergomma di Scandicci acquisisce Momo: "Nuove opportunità di crescita"

Il 3 marzo 2025 segna un giorno particolarmente significativo per Univergomma S.p.A., storica azienda con sede a Scandicci operante nel settore della distribuzione di pneumatici aftermarket, con una quota del 20% nel mercato italiano ed oltre 5 milioni di pneumatici venduti nel 2024. L'azienda fiorentina annuncia l'acquisizione di MOMO S.r.l, consolidando la sua leadership nel mercato globale dell'automotive.

Univergomma era già diventata licenziatario ufficiale del brand, con una collaborazione che ha avuto inizio nel 2012. Da quel momento, con l’introduzione del marchio MOMO Tires, l’azienda come riportato in una nota, ha ampliato significativamente le proprie operazioni evolvendosi da semplice distributore a produttore di pneumatici. Oggi gli pneumatici di MOMO S.r.l., fondata nel 1964 da Gianpiero Moretti e affermatasi nel settore delle corse e non solo, sono distribuiti in oltre 60 paesi con un trend di crescita costante e una produzione annuale che oscilla tra 1,2 e 1,4 milioni di pezzi. Ad oggi tutto il comparto winter e 4stagioni è interamente prodotto in Europa.

"La nostra struttura organizzativa, unita al know-how specifico di MOMO nel settore automotive, offrirà nuove opportunità di crescita, consolidamento e ampliamento dei segmenti di mercato già raggiunti da Univergomma" dichiara Massimo Peccia di Univergomma.

"L’ingresso di MOMO nel Gruppo Univergomma rappresenta un'importante evoluzione per il nostro brand", afferma Massimo Ciocca, Amministratore Delegato di MOMO S.r.l. "Questo passo ci permetterà di consolidare la nostra presenza sul mercato e di offrire ai clienti prodotti sempre più innovativi e performanti. Insieme, continueremo a rafforzare la storia e i valori di MOMO nel mondo automotive".

