Abbandono dei rifiuti, la ricetta di Forza Italia per Fucecchio

Forza Italia di Fucecchio interviene sul tema dell'abbandono dei rifiuti.

"Di questi giorni la notizia di reintrodurre gli ispettori ambientali stabilita con DG 59 del 13 marzo , per contrastare l'abbandono dei rifiuti; in analogia a quanto fatto nel primo semestre del 2020. Peccato che l'esperienza del 2020 fu nettamente negativa - si dice nella nota - , e non per colpa degli ispettori ambientali, ma a causa dell'inerzia dell'amministrazione che in sei mesi non riuscì a dotarli di libretto per le sanzioni."

"Per contrastare l'abbandono dei rifiuti - prosegue la nota - , abbiamo proposto ormai da un mese speriamo di trattarla al prossimo consiglio, una mozione per introdurre le foto-trappole, (già presentata in commissione sicurezza) da dare in dotazione alla Polizia municipale, sistemi di rilevazione che hanno prodotto notevoli risultati in molti comuni limitrofi al nostro, senza andare lontano nel tempo è di solo due giorni fa la notizia che la Polizia del Circondario (ovvero la stessa che abbiamo a Fucecchio) ha condotto una importante operazione contro l'abbandono dei rifiuti nel comune di Montaione sia sulla scorta delle segnalazioni dei cittadini, sia basandosi sulle riprese delle telecamere."

"Visto il degrado che purtroppo ormai da anni attanaglia il nostro territorio - conclude Forza Italia - dal centro urbano alle frazioni delle Cerbaie, dove il fenomeno dell'abbandono è marcatamente più visibile, talvolta anche con abbandono di rifiuti pericolosi come l'amianto, ed al quale sembra impossibile porvi rimedio stante la situazione attuale, visto che l'abbandono dei rifiuti è punito per legge con sanzioni fino a 3000 euro e con sanzioni penali per l'abbandono di rifiuti pericolosi, che prevedono l'arresto fino a due anni e sanzioni fino a 26.000 euro; riteniamo che questa azione di contrasto debba essere condotta dalla Polizia dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, dotandola di strumenti che costano poche centinaia di euro e che possono sicuramente dare risultati migliori di quelli datai dagli ispettori ambientali; basta buonismi, è l'ora della repressione contro questi crimini ambientali."

Fonte: Forza Italia - Ufficio Stampa

