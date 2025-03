Addio all'ex sindaca di Scarperia Sandra Galazzo, il cordoglio di Giani

Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha espresso le condoglianze a nome suo e della giunta regionale per la morte di Sandra Galazzo, 73 anni, sindaco di Scarperia dal 2000 al 2010. “Sandra Galazzo è stata donna impegnata e una politica sempre dalla parte dei cittadini, al servizio della sua comunità, quella di Scarperia. Di lei rimangono i lunghi anni di governo cittadino, ma anche la particolare sensibilità sicuramente ereditata dalla mamma, Franca, per l’istruzione e i servizi sociali, ai quali dette particolare impulso da sindaco, dal 2000 al 2010. Era figlia di una cultura politica che metteva il confronto e il dialogo al servizio della comunità, un’eredità preziosa da non disperdere”.

