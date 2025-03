Allerta meteo: le situazioni critiche a Firenze e Provincia monitorate dal Centro Coordinamento Soccorsi

Il Centro Coordinamento Soccorsi rende nota la situazione al pomeriggio di sabato 22 marzo in vista della giornata di domani.

Nel corso della giornata ci sono state precipitazioni contenute e sono previsti nelle prossime tre ore fenomeni localizzati di temporali su alcune zone della città metropolitana di Firenze senza criticità.

PROROGA ORDINANZE DI CHIUSURA ADOTTATE DAI SINDACI IN COSTANZA DI CONDIZIONI AVVERSE A SEGUITO DELLA PROSECUZIONE DELLA ALLERTA ARANCIONE FINO ALLE 14,00 DI DOMANI:

- Calenzano: chiusura di parchi pubblici e giardini e inibizione di attività all'aperto; - Campi Bisenzio: chiusura di parchi pubblici e giardini inibizione di attività all'aperto;

- Lastra a Signa: chiusura di parchi pubblici e giardini;

- Marradi: chiusura di aree verdi e cimiteri;

- Vaglia: chiusura di aree verdi e cimiteri.

- Vicchio: chiusura di aree verdi e cimiteri.

SITUAZIONE ISOLATI:

- Barberino di Mugello

permangono n. 27 persone evacuate nella fraz. Bovecchio, con collegamento a piedi, monitorate da Comune e con beni di prima necessità. A partire dalla prossima settimana dovrebbero essere realizzati gli interventi di rimozione della frana per la liberazione della strada di accesso;

- Dicomano

permangono n. 40 persone isolate, con collegamento a piedi, monitorate dal Comune e con beni di prima necessità;

- Marradi

permangono n. 40 persone isolate e 100 persone evacuate.

VIABILITÀ:

- Autostrade: nessuna criticità in atto. Confermata la chiusura di stanotte, programmata, del tratto Incisa-Firenze Sud per lavori della 3 corsia e nella notte tra domenica e lunedì nel tratto Calenzano-Barberino;

- Strade statali: permangono le chiusure già segnalate su SS65 e SS67; - Strade provinciali: permangono le chiusure come da ordinanza n. 783 del 20 marzo 2025.

- Sezione Polstrada/COA conferma assenza di criticità su tutti gli assi viari principali (SGC e Autopalio);

- RFI FS conferma il perdurare delle chiusure Borgo-Pontassieve, Borgo-San Piero a Sieve, Borgo-Marradi e S.Miniatello-Renai, con riaperture che verranno definite a partire dalla giornata di domani a seguito delle valutazione della Direzione Operativa.