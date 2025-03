Allerta meteo prorogata in tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa

L’allerta meteo in corso su tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa è stata prorogata fino alla mattina di domenica 23 marzo 2025. Il codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore resta attivo, segnalando possibili criticità su fiumi e torrenti. Contestualmente, è stato confermato il codice giallo per il rischio di temporali forti, con piogge intense e fenomeni localmente di forte intensità.

Per la giornata di sabato sono previste piogge sparse con possibilità di rovesci e temporali isolati. Domenica le precipitazioni continueranno tra la notte e la prima parte della mattinata, assumendo localmente carattere di rovescio o temporale. Nel pomeriggio e in serata saranno ancora possibili fenomeni residui nelle zone interne.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, evitando spostamenti non necessari e monitorando l’evoluzione della situazione attraverso i canali ufficiali.

