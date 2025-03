Attività antidroga a Firenze: un arresto, 400 grammi di stupefacenti sequestrati e 400 persone controllate

Una serie di controlli straordinari del territorio, disposti dal Questore di Firenze Fausto Lamparelli, hanno portato recentemente all'arresto di un uomo per spaccio di droga, al sequestro di 400 grammi di hashish e cocaina, all'identificazione di 400 persone e all'ispezione di 90 veicoli. L'obiettivo dell'operazione era contrastare furti, rapine, spaccio di stupefacenti e reati contro la persona nel capoluogo toscano.

L'unico arresto è avvenuto in piazza della Stazione, dove un cittadino senegalese di 29 anni è stato trovato in possesso di 26 dosi di cocaina, per un peso totale di 8,67 grammi, nascoste nel giubbotto, e 195 euro in contanti. Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati.

L'attività di controllo si è concentrata nel centro cittadino e nelle zone di Novoli e Rifredi, con particolare attenzione alla stazione di Santa Maria Novella, alla zona di San Jacopino e alle vie limitrofe all'ospedale Careggi. Sono state impiegate pattuglie delle volanti e del reparto prevenzione crimine della polizia, con l'ausilio di unità cinofile e operatori del gabinetto regionale di polizia scientifica, per controllare i "luoghi di aggregazione di soggetti dediti ad attività delittuose", inclusi i minori.

Le forze dell'ordine hanno effettuato controlli anche negli esercizi pubblici, identificando gli avventori per verificare la presenza di soggetti con precedenti penali o denunce e per accertare il rispetto delle normative TULPS. In particolare, sono state controllate tre strutture ricettive in via Gioberti e tre esercizi pubblici, tra cui uno in piazza del Mercato Centrale, uno in via delle Panche e uno in via delle Porte Nuove, senza riscontrare irregolarità. Tuttavia, nella zona di Rifredi, i gestori di un locale di pubblico spettacolo non autorizzato sono stati denunciati.