Cantiere sulla Tosco Romagnola, l'intervento della Lega a Cascina

Maria Pia Morella, nuovo commissario della Lega Cascina, interviene sulla situazione della Tosco Romagnola, all’angolo con via Kennedy, in località Casciavola.

"Lunedì scorso è stato aperto un cantiere stradale, ma dopo il primo giorno di attività, i lavori si sono fermati e l’area è rimasta transennata, senza che vi fosse alcuna presenza operativa - dice in una nota Morella - . Questa situazione sta provocando gravi disagi: da un lato agli automobilisti, costretti a procedere a senso unico alternato, e dall’altro ai commercianti della zona, che stanno subendo pesanti perdite a causa della difficoltà di accesso, della carenza di parcheggi e del traffico congestionato. Alcuni esercenti mi hanno riferito che, se il disagio dovesse protrarsi, rischiano seriamente di dover chiudere: il loro fatturato si è già ridotto di oltre il 50%."

"Mi chiedo: è accettabile che un cantiere possa rimanere aperto per giorni senza che nessuno vi lavori? Non è forse doveroso pretendere dalle ditte incaricate una gestione più efficiente, che minimizzi i disagi per cittadini e attività economiche?"

Morella interviene poi in modo critico anche sulla interruzione dell’erogazione idrica prevista per il 25 marzo, per la quale, secondo lei, non viene fatta un'attività di informazione efficace anche da parte del Comune.

"Ho verificato personalmente il sito ufficiale, ma non vi è traccia di alcuna comunicazione in merito." dice la commissario che conclude "Chiedo quindi maggiore trasparenza, una comunicazione più efficace e una gestione più responsabile delle situazioni che incidono così pesantemente sulla vita quotidiana dei cittadini e sull’economia locale."