Chiuso ristorante a Pisa per gravi carenze igienico-sanitarie

Un ristorante di Pisa è stato chiuso a seguito di un'ispezione dei Carabinieri del NAS di Livorno, che hanno riscontrato gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie.

Il locale, versava in condizioni precarie, con sporco non rimosso, residui di lavorazione sui pavimenti e all'interno dei frigoriferi, e incrostazioni di unto sulle attrezzature. L'intervento è stato effettuato nell'ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare, e ha portato alla segnalazione della titolare del ristorante alle autorità sanitarie e amministrative.

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest ha disposto l'immediata sospensione dell'attività di preparazione e somministrazione alimenti, al fine di tutelare la salute pubblica. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un totale di 3.000 euro.

La chiusura del ristorante rappresenta un'azione decisa da parte delle autorità competenti, volta a garantire il rispetto delle normative igienico-sanitarie nel settore della ristorazione. I controlli proseguiranno per assicurare che tali standard vengano mantenuti, a tutela dei consumatori.