Cimitero comunale Sant’Andrea, Carriero (FdI): "Ancora degrado, servono risposte"

Fratelli d’Italia Empoli torna a parlare del cimitero comunale Sant’Andrea, a discuterne è il capogruppo Cosimo Carriero: “Il cimitero comunale di Sant’Andrea continua a versare in condizioni di grave degrado e abbandono. Dopo mesi dalle segnalazioni e denunce da parte mia e dei colleghi Danilo Di Stefano e Francesca Peccianti, nulla è stato fatto dall’amministrazione per risolvere i problemi strutturali e di accessibilità di questo posto.”

"Già a ottobre infatti avevamo denunciato pubblicamente lo stato di totale incuria in cui si trova il cimitero comunale di Sant’Andrea, evidenziando la pericolosità della struttura e la necessità di prioritizzare interventi di manutenzione essenziale. Oggi, dopo l’inverno e gli eventi climatici avversi, la situazione è persino peggiorata: l’intonaco crolla in alcuni punti mettendo a rischio la sicurezza dei cittadini che frequentano questo luogo, la pavimentazione è sempre più dissestata e l’accessibilità per le persone, in particolare anziane e con disabilità, è di difficilissimo accesso. Dopo le piogge e l’ultima alluvione, il cimitero presenta numerosi punti critici che rendono il percorso davvero pericoloso!"

"Dov'è il Comune? – continua a domandarsi Carriero - Dove sono gli interventi urgenti che dovrebbero essere fatti su una struttura così importante ed essenziale come il cimitero comunale? Le famiglie che vi si recano per portare un fiore ai propri cari devono affrontare un percorso a ostacoli fatto di buche, scalinate pericolose e intonaco che si sgretola. Il problema per gli anziani, che sono coloro che frequentano maggiormente il cimitero, è tutt'altro che indifferente: la sicurezza e l’accessibilità devono essere garantite."

Carriero assicura che Fratelli d’Italia Empoli non intende abbassare la guardia e continuerà a denunciare la situazione finché l’amministrazione comunale non prenderà provvedimenti concreti: "Proseguiremo con i nostri sopralluoghi, non solo al cimitero di Sant’Andrea ma in tutti i cimiteri di competenza comunale. Inoltre, porteremo avanti azioni in Consiglio Comunale per far conoscere ancora meglio la situazione e sollecitare interventi concreti. La dignità e il rispetto per i defunti e per le loro famiglie devono essere una priorità, e per noi lo sono. L’amministrazione ha il dovere di intervenire subito e di destinare risorse alla manutenzione urgente, senza trascurare le esigenze fondamentali dei cittadini."

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa