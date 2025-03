Comitati in assemblea nell'Empolese Valdelsa: "3 alluvioni in 5 anni, servono politiche diverse"

Finita l'allerta è nostro compito informarci, informare e confrontarci per ripensare l'ulteriore danno che si va programmando con i nuovi piani urbanistici del PSI, POC e raddoppio ferroviario, sull'impatto che avranno su tutto il territorio e sulle responsabilità e competenze locali e regionali.

Una città più consapevole è una città più sicura, diamoci una mano, diamo una mano alla nostra città tutti assieme per scongiurare nuovi danni e ottenere prevenzione, più tutele e maggiore attenzione.

La solidarietà è l'unico investimento che non fallisce mai, partecipa alle assemblee cittadine nei circoli della città di Empoli e di Vinci. Gli incontri sono aperti a tutte le persone che vogliano portare testimonianze e competenze o informarsi, sono invitati anche politici in carica e non, comunali e regionali.

26 marzo ore 21.15 Circolo ARCI Sovigliana 27 marzo ore 21.15 Circolo ARCI Ponzano 31 marzo ore 21.15 Circolo ARCI Sant'Andrea 02 aprile ore 21.15 Circolo ARCI Marcignana

Eventi organizzati da:

Trasparenza per Empoli

Per un altro raddoppio Empoli Granaiolo

Assemblea permanente NO KEU

Salviamo la collina dal cemento

Spicchio meno cemento più verde

Le Mamme di News a tutto Gas

Stop5gEmpoliValdelsa

Comitato Stadio si ma non così

Marcignana non si piega

Comitato Viale IV Novembre

