Consiglio comunale San Miniatio, Forza Italia: "Un comune cresce se c'è il dialogo"

Occorre ritrovare il senso per le istituzioni, quello che porta ad aprirsi all'ascolto e al rispetto per tutti, anche per le minoranze sia istituzionali che umane; ma il senso per le istituzioni non si insegna! Per poter curare un popolo in maniera egregia ci vuole cuore, impegno, comprensione e vicinanza; la cura delle comunità, dell’ambiente e del territorio sono il presupposto fondamentale per la costruzione di una società più giusta e meno malata.