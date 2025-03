Controlli dei carabinieri forestali nel Pisano: multe e denunce

I Carabinieri Forestali di Pisa hanno intensificato i controlli per la tutela del paesaggio e la gestione dei rifiuti, denunciando due persone e contestando una sanzione amministrativa.

A Cascina, il 18 marzo, un imprenditore è stato denunciato per abusi edilizi in un’area vincolata, avendo usato rifiuti edili per consolidare una scarpata su un terreno di sua proprietà. Il giorno successivo, a Tirrenia, un artigiano è stato sorpreso a trasportare rifiuti senza autorizzazione: denunciato per gestione illecita, il suo autocarro è stato sequestrato.

A Pomarance, sempre il 18 marzo, un uomo è stato sanzionato per abbandono di un furgone destinato alla demolizione nell’area industriale, ricevendo una multa di 1.666,66 euro.

I controlli continueranno per tutelare il territorio e la salute pubblica. I Carabinieri Forestali invitano i cittadini a segnalare eventuali situazioni di degrado.