Controlli nel Fiorentino e Empolese, oltre 400 identificati e 400g di droga sequestrati

Proseguono i controlli straordinari disposti dal Questore di Firenze per contrastare reati contro il patrimonio, la persona, armi e stupefacenti. Le operazioni hanno interessato il centro cittadino, Novoli, Rifredi, la stazione Santa Maria Novella, San Jacopino e l’area di Careggi, con verifiche su luoghi di aggregazione e locali pubblici.

Nel corso delle attività, sono state identificate circa 400 persone e controllati oltre 90 veicoli. Gli agenti hanno impiegato unità cinofile, volanti e il reparto prevenzione crimine, operando nei punti più sensibili della città.

Un uomo è stato arrestato in Piazza della Stazione per detenzione ai fini di spaccio. Sequestrati circa 400 grammi tra cocaina e hashish, oltre a una somma in contanti.

Le verifiche si sono estese agli esercizi pubblici, con il controllo di tre strutture ricettive in via Gioberti e tre locali in Piazza del Mercato Centrale, via delle Panche e via delle Porte Nuove, senza rilevare irregolarità. In zona Rifredi, invece, i gestori di un locale di pubblico spettacolo sono stati denunciati per attività non autorizzata.

Operazioni anche a Empoli, Castelfiorentino e Sesto Fiorentino

I controlli straordinari hanno interessato anche altre città della provincia

A Empoli identificate 200 persone, elevate 4 sanzioni per violazioni al Codice della Strada e sequestrata un’auto priva di assicurazione. Controllati anche un circolo ricreativo e una sala slot a Castelfiorentino.

A Sesto Fiorentino identificate oltre 100 persone nell’ambito delle attività di prevenzione.

