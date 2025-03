Domenica 23 riaprono cimiteri e impianti sportivi nell'empolese valdelsa, prorogata però l'allerta meteo

L'allerta meteo codice arancione per il rischio idrogeologico-idraulico reticolo minore è stata prorogata fino alle 14 di domenica 23 marzo. Così come l'allerta codice giallo per temporali forti.

Il prolungamento dell'allerta è dato soprattutto dagli effetti franosi che le precipitazioni sulla zona possono provocare.

Nonostante questo, a seguito dell'evoluzione positiva delle condizioni meteo, riferita anche dal Consorzio LAMMA durante l'Unità di Crisi Regionale, le 11 amministrazioni dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa hanno deciso di riaprire dalla giornata di domani i cimiteri e gli impianti sportivi. In caso di criticità puntuali, la chiusura sarà mantenuta a discrezione della singola amministrazione comunale.

Rimangono valide le raccomandazioni a evitare spostamenti inutili, di usare prudenza, oltre a rimanere aggiornati sulle condizioni meteo. La popolazione è inoltre invitata a tenersi aggiornata sui canali ufficiali degli enti comunali e della Protezione Civile.

Per le comunicazioni urgenti e le segnalazioni delle criticità è attivo h24 il Centro Situazione (CeSi) al n. 3356685863

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate