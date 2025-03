Grande musica a Empoli per il Capodanno dell’Annunciazione

Un grande concerto per celebrare la Festa dell’Annunciazione e il Capodanno Fiorentino. E’ in programma martedì 25 marzo 2025, alle ore 21.15 nella chiesa di Santa Maria a Ripa (via della Repubblica 131) a Empoli, a soli due giorni dall’ultimo appuntamento della rassegna “Domeniche in salotto - Aperitivi in concerto” che si terrà domani, 23 marzo, alle ore 16.30 al teatro Il Momento di Empoli.

“Salve Regina, Mater Misericordiae” il titolo dell’iniziativa a ingresso gratuito, organizzata dall’associazione Il Contrappunto con il patrocinio del Comune di Empoli e con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando Capodanno dell’Annunciazione 2025.

Insieme all’Orchestra Il Contrappunto, saranno presenti Guia Conforti (soprano), Michela Simona Mazzanti (contralto) e Nicoletta Cantini (basso continuo). Il direttore sarà Giovanni Mancini

Saranno proposti brani di Antonio Vivaldi, Nicola Porpora, Giovanni Battista Pergolesi, Luigi Cherubini e Franz Schubert. In particolare, il programma sarà il seguente: A. Vivaldi, Concerto ripieno per archi e cembalo in La magg. F. XI n.4 RV158; A. Vivaldi, Salve Regina, antifona per soprano, violino solo, archi e basso continuo RV617; N. Porpora, Salve Regina in Fa maggiore per contralto, archi e basso continuo; G.B. Pergolesi, Stabat mater per soprano, contralto, archi e continuo; L. Cherubini, Sancta Maria per soprano, contralto, archi e continuo; F. Schubert, Ave Maria.

“Si tratta di un concerto importante per le ricorrenze alle quali è dedicato e per i valori musicali e culturali che esprime - sottolinea Damiano Tognetti, direttore artistico e presidente de Il Contrappunto - Auspichiamo che ci sia un’ampia partecipazione di pubblico così che questa iniziativa, gratuita anche grazie alla compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana, possa essere un’occasione di crescita ma anche di incontro per gli amanti della musica e non solo”.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@associazioneilcontrappunto.com o chiamare il 338 1065260.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa