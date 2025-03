L'Abc Solettificio Manetti riceve Serravalle al giro di boa

Si chiude con una delle partite più importanti della stagione il tour de force dell’Abc Solettificio Manetti che domani, domenica 23 marzo, alle 18, riceve la visita del Basket Club Serravalle per la settima giornata della seconda fase play-in out (arbitri Russo di Firenze, Emmanuele di Genova).

Per i ragazzi di Samuele Manetti si tratta del terzo impegno casalingo consecutivo, quarto a distanza ravvicinata, contro la squadra che li insegue in ultima posizione. Va da sé, dunque, che quello di domenica rappresenti uno snodo decisivo per raggiungere il primo obiettivo stagionale, ovvero allontanare definitivamente la retrocessione diretta.

Dopo la buona reazione di mercoledì contro Varese, che ha permesso ai gialloblu di tornare alla vittoria dopo tre passi falsi consecutivi, adesso c’è dunque bisogno di trovare continuità. Pur ancora in emergenza infortuni, l’Abc è chiamata nuovamente a fare quadrato e compattarsi, nella consapevolezza che in questo momento è doveroso che ognuno faccia la propria parte, straordinari compresi. A Serravalle, nella gara inaugurale, i gialloblu nell’ultimo quarto riuscirono a girare una gara rincorsa per tre frazioni, andando a prendersi i primi due punti di questa seconda fase. Adesso, davanti al pubblico castellano, serve trovare conferme.

“Dobbiamo proseguire la striscia positiva, la gara di domenica è troppo importante – commenta l’esterno gialloblu Arian Gutierrez -. Serravalle è una squadra molto fisica, contro la quale non possiamo permetterci di abbassare l’intensità, proprio come abbiamo fatto mercoledì contro Varese. Sappiamo tutti le difficoltà di questo momento, ma l’unico modo per uscirne è scendere in campo uniti e lottare insieme”.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

