"Mi ricordo di Empoli", spettacolo di beneficienza al Teatro Il Momento

Un viaggio nella memoria cittadina all’insegna del divertimento e della solidarietà. L’Associazione "I Ragazzi di Cerbaiola", in collaborazione con "Lungo Fiume", presenta lo spettacolo di beneficenza "Mi ricordo di Empoli", in programma per domenica 13 aprile 2025 alle ore 17:30 presso il Teatro Il Momento, in via del Giglio 59.

Lo spettacolo offrirà un revival dei momenti più significativi della storia di Empoli, con un omaggio speciale a Ricciotto, un personaggio ben noto a chi ha superato gli "anta". Ricciotto, ciabattino dal carattere singolare e dallo spirito ineguagliabile, è rimasto nei ricordi della città non solo per il suo mestiere, ma anche per le sue divertenti avventure.

L’evento è organizzato a favore dei disabili del Centro Diurno di Cerbaiola, unendo così il piacere di rivivere la storia della città con un gesto di solidarietà.

I biglietti sono disponibili presso Discofollia Club Empoli, in via del Gelsomino 35.

Per informazioni: 338 4199372

Non perdete l’occasione di trascorrere una serata all’insegna del ricordo e della beneficenza!