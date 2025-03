Muore don Silvano Nistri, parroco di Colonnata e poi a lungo pievano di San Martino

Il sindaco Lorenzo Falchi, la Giunta e tutta l’Amministrazione comunale di Sesto Fiorentino si uniscono al cordoglio per la morte di don Silvano Nistri, parroco di Colonnata e poi a lungo pievano di San Martino.

“Con Silvano Nistri perdiamo un sacerdote, un intellettuale, un uomo prezioso sempre appassionato al dibattito democratico e civile del nostro Paese, un sestese che alla nostra comunità ha donato interamente se stesso - ricorda il sindaco Lorenzo Falchi - Perdiamo un uomo di profonda cultura che ha attraversato un pezzo importante della storia della nostra città, del nostro Paese e della Chiesa italiana, le cui opinioni sono state sempre un contributo importante per tanti, credenti e non. Alla comunità pastorale di Sesto e a tutte le persone per le quali don Silvano è stato un punto di riferimento esprimo la vicinanza mia e di tutta l’Amministrazione comunale”.

