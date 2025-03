Venerdì 28 marzo 2025, alle 17.30, al Cenacolo degli Agostiniani di Empoli (via dei Neri, 15) si terrà un nuovo appuntamento con il “Dantedì”: una lectura Dantis del canto IX del Paradiso, incentrata su Cunizza da Romano e Folchetto da Marsiglia, due personaggi storici interessanti la cui particolare storia d’amore è narrata come un racconto di formazione. La lettura sarà a cura di Hans Honnaker e Angela Giuntini, docenti dell’Istituto Virgilio di Empoli e costituirà un’occasione di formazione per i docenti di materie umanistiche.

Leggendo la loro storia, il lettore si chiede il perché Dante li abbia collocati in Paradiso e, invece, Paolo e Francesca all’Inferno: una questione interessante a cui si cerca di dare una risposta da secoli.

L’incontro è promosso dall’ADI-SD (Associazione degli italianisti-sezione didattica) sede di Empoli in collaborazione con la Biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli, il Laboratorio Ipermediale Dantesco (Università di Pisa), IIS Virgilio di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa