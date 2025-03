Oltre 200 persone controllate a Empoli dalla Polizia in una settimana

Un'operazione ad ampio raggio delle forze dell'ordine ha interessato i comuni di Empoli, Castelfiorentino e Sesto Fiorentino nell'ultima settimana, su disposizione del Questore della provincia di Firenze, Fausto Lamparelli. L'obiettivo principale dei controlli era contrastare fenomeni di criminalità come furti, rapine, spaccio di stupefacenti e reati contro la persona.

Ad Empoli, le attività di controllo si sono concentrate nel centro urbano e nei parchi pubblici della città, con il supporto di personale dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale. Sono state identificate circa 200 persone. Un'auto è stata sequestrata poiché priva di assicurazione e sono state elevate quattro multe per violazioni del codice della strada. Le forze dell'ordine hanno inoltre effettuato controlli in un circolo ricreativo e in una sala slot situati nella zona di Castelfiorentino.

Parallelamente, è stata condotta un'operazione straordinaria di controllo del territorio anche a Sesto Fiorentino, dove sono state identificate più di 100 persone.