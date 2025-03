Poesia e musica a Castelnuovo con Max Manfredi e Alice Nappi

Domenica 30 marzo a un orario insolito, per una cena veloce e poi spazio alla musica... alla Corte degli Accorti - via della Repubblica 6/b - angolo vicolo del Risorgimento a Castelnuovo d'Elsa, Castelfiorentino.

In programma Max Manfredi e Alice Nappi che arrivano direttamente da Genova per regalare una serata di poesia, talento e note raffinate.

Il programma prevede alle ore 19.30 - Cena condivisa (grazie anche ai contributi in cibi e bevande!), ore 21.00 - Concerto dal vivo

Max Manfredi – Cantautore, poeta, narratore. Outsider della canzone d’autore, Max è uno degli artisti più raffinati e originali del panorama musicale italiano. Ha vinto due Targhe Tenco, ha scritto sette dischi e cinque libri tra prosa e poesia. Fabrizio De André, con cui ha inciso La fiera della Maddalena, lo ha definito "il più bravo di tutti".

L’originalità indiscussa del suo linguaggio poetico e musicale lo ha reso oggetto di studi e tesi universitarie. Vive nel quartiere di Sturla, a Genova, città dov’è nato.

Alice Nappi – Violinista eclettica e versatile, formatasi tra Fiesole, Chiavari e il Conservatorio Paganini di Genova. Ha collaborato con artisti di ogni genere, dal folk alla musica balcanica, dal rock alla canzone d’autore, e ha calcato palcoscenici in tutta Italia e oltre. Attualmente insegna alla Filarmonica di Chiavari e continua a esplorare mondi musicali sempre nuovi, tra composizioni inedite, arrangiamenti e spettacoli teatrali.

Massima puntualità! Per rispettare i tempi… e per non fare troppo tardi!

Prenotazione richiesta - inviare una mail a lacortedegliaccorti@gmail.com indicando nominativo, numero di telefono e numero di partecipanti

