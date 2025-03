Poesia. Via al 37 esimo Premio Letterario Camaiore

Venerdì 21 marzo, appena iniziata la primavera, si è celebrata la Giornata Mondiale della Poesia, istituita nel 1999 dall’Unesco con lo scopo di promuovere la lettura, la scrittura, la pubblicazione e l’insegnamento della poesia in tutto il mondo.

Il Comune di Camaiore, come ormai da tanti anni, ha celebra questo importante giorno, considerato data di inizio simbolica del percorso del Premio Letterario Camaiore - Francesco Belluomini. Per questa occasione, il Comune e il Plc hanno organizzato una giornata per la promozione della scrittura in versi attraverso la distribuzione gratuita di libri di poesia su tutto il territorio comunale.

“Lo scopo di questa Giornata è quello di sensibilizzare tutto il mondo alla poesia, a insegnarla, a familiarizzarsi con il linguaggio poetico, che riesce a farci dire in modo originale cose che resterebbero dentro di noi oppure che non avrebbero la stessa forza se dette o scritte in un altro modo. Non c'è intelligenza artificiale che possa sondare nel profondo il mistero che è nel cuore delle persone”, le parole del Presidente del PLC Michele Brancale.

Diffuso intanto da alcuni giorni il bando della nuova edizione del Premio, riservato alle opere di poesia in lingua italiana di autori viventi pubblicate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 marzo 2025. Termine ultimo di presentazione dei volumi il 31 maggio 2025.

Nuova veste grafica, intanto, per il Premio che rende omaggio alla figura di Francesco Belluomini attraverso una nuova immagine realizzata da Logus Lab.

Fonte: Città Metropolitana - Ufficio Stampa

Notizie correlate