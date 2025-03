“Respira”, la passeggiata ad Arnovecchio è stata rinviata a sabato 29 marzo 2025

A causa delle condizioni metereologiche avverse, l’apertura della nuova manifestazione 'Respira - Arte Natura Qualità della Vita', si terrà sabato 29 marzo 2025 e non domani (23 marzo) come era stata programmata.

Binocolo alla mano, da non dimenticare se possibile, ci sarà da aspettare un’altra settimana per la visita con guida ambientale alla scoperta dell’oasi di Arnovecchio, area naturale protetta a due passi dalla città di Empoli, caratterizzata dalla presenza di un lago artificiale che è risultato di diversi interventi antropici, primo fra tutti la rettificazione di un meandro del fiume Arno, voluta da Cosimo I de Medici a cui in tempi recenti è seguito l’utilizzo della zona come cava per l’estrazione della ghiaia. In questo laghetto trovano oggi rifugio numerose specie di uccelli acquatici che, durante l’escursione di domenica 29 marzo, potranno essere osservate.

La passeggiata nell’oasi naturale protetta è gratuita, avrà la durata di due ore ed è adatta a tutte e tutti.

Da effettuare la prenotazione a empolimusei@comune.empoli.fi.it | tel. 0571 757067.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

