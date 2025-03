Muore a soli 50 anni Federica Verdiani, da 30 infermiera al San Giuseppe di Empoli

Se ne è andata nella notte di lunedì 17 marzo, a soli 50 anni, Federica Verdiani, infermiera di Larciano che lavorava all'ospedale San Giuseppe di Empoli da oltre 30 anni.

Era stata assunta poco più che maggiorenne e aveva girato vari reparti, nel tempo, quando circa 10 anni fa ha incontrato sulla sua strada la malattia, contro la quale ha combattuto tenacemente fino a pochi giorni fa ma sempre, fino all'ultimo "col sorriso e aiutando gli altri", come ricorda sua sorella Paola. Dopo le cure, importanti, ricevute per la malattia, non lavorava più in corsia, ma in direzione, dove "aveva collaborato con grande soddisfazione allo sviluppo dell'ufficio DRG dedicato alla gestione delle cartelle cliniche" ricorda ancora la sorella.

Appassionata di moto, veniva chiamata 'la zavorrina' perché amava viaggiare sulle due ruote ma, non avendo la patente, senza guidare il mezzo. Era conosciutissima sia a Larciano che a Empoli. Tantissimi i messaggi di cordoglio, appena la notizia della morte ha iniziato a circolare sui social. Anche l'Ordine Professioni Infermieristiche si è unito al cordoglio dei familiari e degli amici. Da tutti descritta come una bella persona, sempre positiva nonostante le difficoltà e sempre pronta ad aiutare l'altro: "Una persona disponibile, appena avevi bisogno lei correva. Vedeva sempre del buono in tutti e in tutto, nonostante quello che ha passato cercava di vedere sempre positivo", dice un'amica.

"Nonostante la malattia, Federica non si è mai risparmiata nel suo altruismo e nella disponibilità ad aiutare il prossimo - ricorda la sorella Federica - si era dedicata al volontariato a portare i vaccini nel mondo, con l'associazione Medici senza frontiere, volando di recente fino alla Tanzania. Era una persona solare e disponibile, che ha aiutato sempre tutti. Quando io lavoravo, lei che non aveva famiglia, mi ha aiutato a crescere mio figlio. E' stata di una generosità senza limiti anche con la malattia che si faceva avanti, non si è mai risparmiata per dedicarsi agli altri, fino a quando ha potuto".

L'ultimo saluto a Federica è stato dato mercoledì 19 marzo nella chiesa di Larciano. Lascia la mamma Anna, la sorella Paola, i fratelli Paolo e Stefano e i suoi amatissimi nipoti: Alessandro, Claudio, Gabriele, Matteo.

