Intervento del 118 oggi intorno alle 13.00 nel territorio comunale di Montaione, nei pressi di via Samminiatese. Ci sarebbe stata una rissa al termine della quale due uomini, entrambi italiani, uno dei quali di 45 anni di età, avrebbero riportato leggere ferite, per le quali però è stato disposto il trasporto al pronto soccorso del San Giuseppe di Empoli, con una delle due persone in codice giallo e l'atra in codice verde.

Non si conoscono per il momento altri dettagli.