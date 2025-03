Spaccio nel Quartiere 5 a Firenze: una denuncia e droga sequestrata per oltre 1,2 kg in un mese

Un impegno costante che sta dando risultati importanti. È quello della Polizia Municipale nel Quartiere 5 con pattuglie in divisa e in borghese. Nel mirino in particolare il fenomeno dello spaccio nei giardini e nelle aree verdi.

Insieme agli agenti della Polizia di Prossimità e dei Reparti Territoriali e Antidegrado anche la squadra cinofila della Polizia Municipale. Viola, Nello e Sirio sono infatti molto utili per l'individuazione delle sostanze stupefacenti nascoste. Gli interventi sono stati predisposti anche sulla base di segnalazioni da parte dei cittadini e si sono concentrati nella zona di via delle Panche. Nell’ultimo mese le attività di prevenzione e repressione si sono intensificate, portando alla denuncia per spaccio e porto abusivo di armi di un cittadino straniero, e vari sequestri di sostanza stupefacente per oltre 1,263 kg. L'ultimo in ordine di tempo, un chilogrammo di hashish sequestrato qualche giorno fa nel giardino di via Locchi.

“Continua l’attenzione dell’Amministrazione e della Polizia Municipale per dare una risposta concreta alle richieste di sicurezza di fiorentine e fiorentini – commenta l’assessore alla sicurezza urbana e Polizia Municipale Andrea Giorgio – . Lo spaccio rappresenta una criticità molto sentita dai cittadini e la Polizia Municipale, insieme alle forze dell’ordine, fa la sua parte. Questa collaborazione sta dando risultati importanti e continuerà perché la sicurezza è un diritto e in città non possono esserci zone franche né tantomeno possiamo accettare comportamenti che mettono a rischio i nostri cittadini”.

“Ringrazio l’assessorato alla Sicurezza Urbana e la Polizia Municipale per questi interventi che danno una risposta concreta alle richieste di maggiori controlli che arrivano dai cittadini e che sono anche frutto dell’ascolto delle segnalazioni che, come Quartiere, raccogliamo nei numerosi momenti di incontro con la popolazione – aggiunge il presidente del Quartiere 5 Filippo Ferraro – . Si tratta di segnalazioni importanti perché ci consentono di avere un quadro delle situazioni critiche in modo da poter pianificare gli interventi in modo puntuale ed efficace”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa